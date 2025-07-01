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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oluyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri bugün kesinleşecek. Akşamın öne çıkan maçında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Öte yandan turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City ile Inter elendi.

Spor
  • 01.07.2025 09:36
  • Giriş: 01.07.2025 09:36
  • Güncelleme: 01.07.2025 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oluyor
Fotoğraf: AA

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son iki çeyrek finalist bugün oynanacak maçlarla belli olacak.

Bugün TSİ 22.00'de Real Madrid ile Juventus, Borussia Dortmund ile Monterrey karşı karşıya gelecek.

Maçları kazanan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle eşleşecek.

Dün oynanan maçlarda ise turnuvanın favorilerinden Manchester City, Al Hilal'e 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti.

Son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter ise Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı.

Şu ana kadar belli olan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • PSG-Bayern Münih
  • Palmeiras-Chelsea
  • Fluminense-Al Hilal
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