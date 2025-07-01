FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oluyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son iki çeyrek finalist bugün oynanacak maçlarla belli olacak.

Bugün TSİ 22.00'de Real Madrid ile Juventus, Borussia Dortmund ile Monterrey karşı karşıya gelecek.

Maçları kazanan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle eşleşecek.

Dün oynanan maçlarda ise turnuvanın favorilerinden Manchester City, Al Hilal'e 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti.

Son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter ise Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı.

Şu ana kadar belli olan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: