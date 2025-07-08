FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor.

İlk yarı final maçında Chelsea ile Fluminense karşı karşıya gelecek.

Mücadele yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Fluminense çeyrek finalde Al Hilal'i, son 16 turunda ise Inter'i elemişti. Chelsea ise son 16 turunda Benfica, çeyrek finalde ise Palmeiras'ı yenmişti.

Diğer yarı final mücadelesinde ise yarın TSİ 22.00'de PSG ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Final ise 13 Temmuz'da oynanacak.