FIFA, Trabzonspor’un şikâyetini reddetti

Trabzonspor’un eski oyuncusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, transfer sürecine ilişkin FIFA kararını kamuoyuyla paylaştı.

Belçikalı futbolcu, Trabzonspor’dan Lille OSC’ye transferinin ardından bordo-mavili kulübün kendisi hakkında yaptığı şikayetin FIFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Meunier, açıklamasında Trabzonspor yönetiminin, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanmasını “hakların aşılması” olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle hukuki yola başvurduğunu hatırlattı. FIFA’nın nihai kararında ise transferin yasal çerçevede gerçekleştiğinin tescillendiğini belirten tecrübeli futbolcu, davanın bu gerekçeyle reddedildiğini ifade etti.

Belçikalı oyuncu, kararı paylaşma amacının kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirmek olduğunu vurgulayarak, Trabzonspor taraftarlarına da kulübe olan bağlılığını sözleşmesi sona erene kadar sürdürdüğünü göstermek istediğini kaydetti. Meunier, açıklamasını Trabzonspor’daki eski takım arkadaşlarına iyi sezon sonları dileyerek tamamladı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Trabzonspor, 2024 ara transfer döneminde Borussia Dortmund’dan Thomas Meunier’i kadrosuna kattı. Belçikalı futbolcu, yarım sezon bordo-mavili formayı giydikten sonra 2024 yazında sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Lille’e transfer oldu.

Trabzonspor, bu gelişmenin ardından FIFA’ya başvuruda bulundu ancak yapılan şikayet reddedildi. Meunier, Trabzonspor’da geçirdiği yarım sezonda 19 maçta forma giydi, 1 gol atıp 7 asist yaptı.