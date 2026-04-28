FIFA’dan 2026 Dünya Kupası öncesi kart hamlesi

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi FIFA’nın turnuva kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Athletic’in haberine göre, Vancouver’da yapılacak toplantıda sarı kart uygulamasına yönelik yeni düzenlemenin onaylanması bekleniyor.

FIFA’nın planına göre, grup aşaması ve çeyrek finallerin ardından sarı kartların silinmesi gündemde.

Daha önce yalnızca çeyrek final sonrası uygulanan bu sistemin genişletilmesiyle, oyuncuların kart cezaları nedeniyle kritik maçları kaçırma ihtimalinin azaltılması hedefleniyor.

Turnuvaya katılan takım sayısının 48’e çıkarılması da bu değişikliğin temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

TURNUVA 11 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

24 yıl aranın ardından turnuvaya katılan Türkiye ise grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.