FIFA’dan İran açıklaması: Gelişmeleri izliyoruz

FIFA, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından ülkedeki gelişmeleri yakından izlediklerini duyurdu. Açıklama, haziran ayında başlayacak ve ABD, Kanada ile Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde geldi.

İran, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) elemeleri yoluyla turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı. İran, G Grubu’nda Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile eşleşti. İran’ın grup maçlarının ikisi Los Angeles’ta, biri ise Seattle’da oynanacak.

"DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Galler’in Cardiff kentinde düzenlenen International Football Association Board (IFAB) yıllık genel kurulunda yaptığı açıklamada, sürecin dikkatle izlendiğini belirtti.

Grafström, ESPN’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir toplantı yaptık. Şu aşamada detaylı yorum yapmak için erken, ancak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edeceğiz.”

Aralık ayında Washington’da yapılan Dünya Kupası kura çekimine İran temsilcileri de katılmıştı. Grafström, turnuvanın ev sahibi ülkeleriyle iletişimin sürdüğünü vurgulayarak, “Her zaman yaptığımız gibi üç ev sahibi hükümetle iletişim hâlinde olacağız. Herkes güvende olacak” dedi.