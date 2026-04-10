FIFA’dan Ivan Bebek için Dünya Kupası kararı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda 17 Mart 2016 tarihinde oynadığı Braga maçında verdiği kararlarla mücadeleye damga vuran Ivan Bebek’e Dünya Kupası’nda görev verildi.

Hırvat hakem, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı hakem listesinde VAR hakemi olarak yer aldı.

Fenerbahçe’nin 4-1 kaybettiği maçta hakem Ivan Bebek’in sonuca etki eden kararları Türk futbolunun unutulmazları arasında girmişti.

Bebek, mücadelede Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart çıkarmış ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’yı tribüne göndermişti.

UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Ivan Bebek’i ''bahis manipülasyonu'' şüphesiyle FIFA’ya şikâyet etmişti.

Şikâyet üzerine Bebek hakkında inceleme başlatan FIFA, Hırvat hakemin kategorisinin değiştirildiğini ve elit hakem grubundan birinci kategoriye düşürüldüğünü açıklamıştı.