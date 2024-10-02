Figen Yüksekdağ, 2015'teki konuşması nedeniyle açılan davada beraat etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2015'te yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında açılan davada Yargıtay’ın bozma kararının ardından beraat etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı iken Kasım 2016'da tutuklanan ve o tarihten beri cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ, 2015 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında açılan davada beraat etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yüksekdağ hakkında 2016 yılında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla mahkumiyet kararı verilmişti.

2016 yılında açılan davada, Yüksekdağ’ın avukatları, milletvekili dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulmasını talep etmiş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Sürecin sonunda, Yüksekdağ 'örgüt propagandası' suçlamasıyla mahkum edilmişti. Avukatlarının itirazı üzerine dava Yargıtay’a taşındı ve yüksek mahkeme, "propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bugün görülen duruşmada, mahkeme Yargıtay'ın kararını dikkate alarak Yüksekdağ'ın beraatine karar verdi.