Figen Yüksekdağ'dan ilk mesaj: Kimsenin yüzü düşmesin, diz çöktüremediler

Kobani Davası'nda 30 yıl 3 ay hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ karar sonrası ilk açıklamasını yaptı. Yüksekdağ, "Kimsenin yüzü düşmesin. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler" mesajı gönderdi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda dün karar açıklandı.

Selahattin Demirtaş'a 42, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay, 13 siyasetçiye yüzlerce yıllık cezalar verildi.

30 yıl 3 ay hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yaptı.

"Direne direne var olduk. Direne direne kazanacağız" diyen Yüksekdağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kobanê Davası’nda rehin tutulduğumuz 8 yıl boyunca halklarımızın, kadınların ve emekçilerin onurunu, özgürlüğünü, adaleti savunduk.

Katliamcı, tecavüzcü IŞİD ordusuna ve onun ipini elinde tutanlara, suç ortaklarına karşı toplumsal vicdana, dayanışmaya, büyük insanlığın vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır.

"HAKLILIĞIMIZIN BİLİNCİNE SARILIYORUZ"

Demokratik siyasetin tasfiye operasyonlarına ve halklarımızın ortak yaşamına, geleceğine dönük her hamleyi boşa çıkarmak için direnmeye devam edeceğiz. Haklılığımızın bilincine, gücüne ve güvenine sarılıyoruz. Halklarımızın da bunlara sarılarak özgürlük yolunda kararlılıkla yürüyeceğine inanıyoruz.

Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan asil değerlerine sarıldık. Bu değerlerden nasibini almayanlar tarafından yargı işkencesine, zulmüne maruz bırakıldık. Çıkan ağır ceza kararları Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ortak döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar. Direne direne var olduk. Direne direne kazanacağız. Selam ve sevgilerle.

Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar.



Direne direne var olduk.

Direne direne kazanacağız. Selam ve sevgilerle. pic.twitter.com/yhgQS4hYzl — Figen Yüksekdağ (@FigenYuksekdag) May 17, 2024

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NE OLMUŞTU?

Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında karar açıklanmış, Eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş'a 42, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında ise tahliye kararı çıkmıştı.

Açıklanan karara tepki yağarken, yapılan açıklamalarda kararın siyasi olduğu vurgulanmıştı.