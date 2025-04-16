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Figen Yüksekdağ'dan 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: "Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Sırrı Süreyya Önder için mesaj yayımladı. Yüksekdağ, "Sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum" dedi.

Güncel
  • 16.04.2025 16:23
  • Giriş: 16.04.2025 16:23
  • Güncelleme: 16.04.2025 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
Figen Yüksekdağ'dan 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: "Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum"
Fotoğraf: DepoPhotos

Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, gece saatlerinde kalp rahatsızlığı geçirerek ameliyata alınan ve sağlık durumu hâlâ kritik olan Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

Yüksekdağ mesajında, "Sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yüksekdağ, şunları söyledi:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı kritik rahatsızlığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her daim gülen yüzü ve halkların barış özgürlüğü için atan yüreğiyle en kısa zamanda aramıza döneceğine yürekten inanıyorum.

Sevgiyle, dayanışmayla, duayla sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum. Kalbimiz seninle…"

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