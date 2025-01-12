Figen Yüksekdağ'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden açıklama: "Üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız"

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

"ÜSTÜNE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

DEM Parti heyetinin bugün Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile görüşmesi 13:00'de başladı. Ardından 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de bir görüşme yapıldı. Heyetin görüşmesi saat 14:20'te civarında bitti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, Yüksekdağ'ın "Sürecin yanındayız üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız" dediğini aktardı. Önder şöyle konuştu:

"Onun dışında beş sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum, yine burada konuşmuştuk. Bunu şunu için söylüyorum; on yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey, yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte, hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden, bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz. En çok da biziz çünkü bu konuda yüreği yanan, bu konuda birinci dereceden sıkıntı çeken, bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz.

Barışa gelince şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü çocuklar hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyorlar. Onlara hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak.

"SİLAH KADAR ZARAR VEREN BİR DİL BU"

Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var, ne bunu tartıştık, ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi görüşmeye, süreci anlatmaya, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız, hem parti olarak hem heyet olarak. Tek ricamız bu toksik dili bir kenara bırakılması. Herkes hani bir düstur vardır, söyleyeceksen hayır söyle. Dediğimiz gibi bu kadar açık ve şeffaf bir süreç yürütüyoruz. Ama iki anahtarı var bunun. Birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız. Çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi, ne Pervin Hanım'ın derdi, ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz.

"GÜVERCİN KASAPLARINA CEVAZ VERMEMEK LAZIM"

Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu. Samimiyetini halk takdir edecek. Yaklaşık bir haftadır yollardayız, yol da görüyoruz biz. Boynumuza sarılan, barışı talep eden, elimizi çabuk tutmamızı isteyen, zaman zaman uyaran, bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor. Ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz, beklettiğimiz için kusura bakmayın, teşekkür ediyoruz."

Görüşmelerin bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Önder, “Bunları parti planlıyor şu an biz ne söylersek yanlış olabilir ama hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol vasıta en etkilisi hangisiyse onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaz" dedi.

DEMİRTAŞ SÜRECE TAM DESTEK VERDİ

Selahattin Demirtaş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tüm siyasi parti liderlerine de teşekkür etti.