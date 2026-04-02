Figen Yüksekdağ'ın abisi hayatını kaybetti

9,5 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın abisi Mehmet Cavit Yüksekdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini duyuran Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başsağlığı dilerken "Yıllardır hukuksuzca cezaevinde tutulan arkadaşlarımızın kaybettikleri yakınlarının yanlarında olmamaları kabul edilemez bir hak ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiği belirtilen açıklamada "Yoldaşlarımızın yas hakkından mahrum bırakıldığı bu uygulamalar artık son bulmalı, arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır" dendi.

YÜKSEKDAĞ’IN CENAZE TÖRENİNE KATILMASI BEKLENİYOR

MA'nın aktardığına göre Cavit Yüksekdağ, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi.

Cavit Yüksekdağ’ın cenazesinin, cuma günü Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’ndeki aile evinden alınarak cuma namazının ardından Yumurtalık ilçesine bulunan Gölovası köyündeki aile mezarlığında defnedileceği belirtildi. Figen Yüksekdağ’ın da cenaze törenine katılması bekleniyor.

SON 5 YILDA BABASINI VE 3 KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ, bu süreçte babasını ve 3 kardeşini kaybetti.

Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ, Ağustos 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Yüksekdağ'ın diğer abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ 2024'te, kardeşi Saniye Yüksekdağ ise geçen sene hayatını kaybetmişti.