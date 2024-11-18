Figen Yüksekdağ'ın abisi yaşamını yitirdi

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ yaşamını yitirdi. DEM Parti Eşbaşkanları taziye mesajı yayımladı.

DEM Parti Eşbaşkanları'nın Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan şu açıklamayı yaptı:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve mücadele arkadaşımız Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sevgili Figen Yüksekdağ, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybetti.

Ani bir şekilde aramızdan ayrılan Hüseyin Refet Yüksekdağ’a rahmet diliyor, Figen Yüksekdağ’ın acısını paylaşıyor ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."