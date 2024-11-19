Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi toprağa verildi

Geçirdiği mide kanaması sebebiyle yaşamını yitiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ, toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın Hüseyin Yüksekdağ, bugün (19 Kasım Salı) Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.

Hüseyin Yüksekdağ'ın eşi Elmas Yüksekdağ ve annesi Minüre Yükdağ, taziyeleri kabul etti.

Figen Yüksekdağ, cenazeye katılma talebinde bulunmadı. Figen Yüksekdağ'ın ailesini telefonla aradığı öğrenildi.