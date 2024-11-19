Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi toprağa verildi

Tutuklu siyasetçi Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ, Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Güncel
  • 19.11.2024 16:32
  • Giriş: 19.11.2024 16:32
  • Güncelleme: 19.11.2024 16:35
Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi toprağa verildi
Fotoğraf: MA

Geçirdiği mide kanaması sebebiyle yaşamını yitiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ, toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın Hüseyin Yüksekdağ, bugün (19 Kasım Salı) Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.

Hüseyin Yüksekdağ'ın eşi Elmas Yüksekdağ ve annesi Minüre Yükdağ, taziyeleri kabul etti.

Figen Yüksekdağ, cenazeye katılma talebinde bulunmadı. Figen Yüksekdağ'ın ailesini telefonla aradığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol