Figen Yüksekdağ, kardeşi Cavit Yüksekdağ'ın cenaze törenine katıldı
9,5 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yaşamını yitiren kardeşi Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın cenaze törenine katıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın abisi Mehmet Cavit Yüksekdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Figen Yüksekdağ, kardeşi Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın Adana'daki cenaze törenine katıldı.
Cenaze törenine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de katıldı.
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 3, 2026
9,5 yıldır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ, bu süreçte babasını ve 3 kardeşini kaybetti.
Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ, Ağustos 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Yüksekdağ'ın diğer abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ 2024'te, kardeşi Saniye Yüksekdağ ise geçen sene hayatını kaybetmişti.