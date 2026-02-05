Figen Yüksekdağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim

9 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, ESP'ye düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

Kandıra F Tipi Hapishanesi'nde tutulan Figen Yüksekdağ, 'direnci büyütme' çağrısı yaptı.

Salı günü ESP'ye düzenlenen operasyonda 96 kişi gözaltına alınmıştı.

Yüksekdağ'ın mesajı şöyle:

"BEDEL ÖDEMEKTEN SAKINMAYAN SOSYALİST ÇİZGİNİN TEMSİLCİLERİ"

"ESP Eş Genel Başkanı Sayın Murat Çepni, parti ve il yöneticileri, Sosyalist Kadın Meclisleri üye ve yöneticileri, SGDF, BEKSAV, Etkin Haber Ajansı, DİSK/LİMTER-İş, Polen Ekoloji temsilci ve aktivistleri Türkiye ve Kürdistan halklarımızın yüz akı ve halklarımızın birleşik mücadelesinin, kardeşliğinin, demokratik barışın yılmaz savunucusudur. Yoldaşlarımız bu onurlu ama zor görevi yerine getirirken sayısız saldırıya ve operasyona maruz kalan, bedel ödemekten sakınmayan sosyalist çizginin temsilcileridir.

Ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin umudu, direnci ve hakikati; gözaltı, faşist şiddet ve tasfiye operasyonlarıyla kırılamaz. Tarih ve hayat tanıktır ki bin kez kırılsa da dallarımız, yine çiçeğe, meyveye durmaya bilenlerdeniz. Bu direnci hep birlikte büyütelim, güçlendirelim. Bütün özgürlük, emek, demokrasi, gençlik, kadın, ekoloji mücadelesi öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum."