Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ hayatını kaybetti
8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, hayatını kaybetti.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.
MA'nın aktardığına göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Figen Yüksekdağ'ın abisi Hüseyin Yüksekdağ 3 ay önce, babası Mevlüt Yüksekdağ ise 3 sene önce yaşamını yitirmişti.