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Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ hayatını kaybetti

8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 29.01.2025 15:44
  • Giriş: 29.01.2025 15:44
  • Güncelleme: 29.01.2025 15:54
Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ hayatını kaybetti
Fotoğraf: DepoPhotos

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

MA'nın aktardığına göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Figen Yüksekdağ'ın abisi Hüseyin Yüksekdağ 3 ay önce, babası Mevlüt Yüksekdağ ise 3 sene önce yaşamını yitirmişti.

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