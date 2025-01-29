Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ hayatını kaybetti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

MA'nın aktardığına göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Figen Yüksekdağ'ın abisi Hüseyin Yüksekdağ 3 ay önce, babası Mevlüt Yüksekdağ ise 3 sene önce yaşamını yitirmişti.