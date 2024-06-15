Fiili OHAL rejimi haklara tehdit

TİHV sonuç bildirgesinde insan hakları konusunda kaygı verici gelişmelere dikkat çekildi. Bildirgede kalıcı OHAL rejimi altında tablonun daha da ağırlaştığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 8 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirdiği 12. Dönem 35. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, Türkiye’de ve dünyada insan hakları ve demokrasi konusunda yaşanan kaygı verici gelişmelere dikkat çekildi.

KALICI OHAL REJİMİ

Tüm dünyada insan hakları ve demokrasi değerlerinde büyük bir erozyon yaşandığı belirtilen sonuç bildirgesinde, bunun Türkiye’deki yansımasının belirsizlik, kuralsızlık ve keyfilik ile kalıcılık kazandırılan bir OHAL rejimi olduğunun altı çizildi.

Pandemi, ekonomik kriz, derin yoksullaşma ve Şubat 2023 depremlerinin yarattığı ağır yıkım ve travmanın da bu tabloyu daha da ağırlaştırdığı vurgulanan bildirgede, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması da eleştirildi.

GAZZE VURGUSU

Ayrıca sonuç bildirgesinde, uluslararası insan hakları rejiminin bürokratikleştiği, biçimsizleştiği ve hatta giderek işlevsizleştiği tespitine yer verildi. Bildirgede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve operasyonları hatırlatılarak şunlar ifade edildi: “En az 15 bini çocuk, 35 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği, 1,7 milyon insanın zorla yerinden edildiği, milyonlarcasının yeterli su ve gıdaya, güvenli bir barınağa, elektriğe ve sağlığa erişimin tümüyle imkânsız hale geldiği Gazze’de yaşanmakta olan ağır insani kriz, içinde olduğumuz endişe verici sürecin varacağı/vardığı noktayı göstermesi bakımından düşündürücüdür.”

TİHV’in geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kurucular Kurulu’nda yeni yönetim de oybirliğiyle belirlendi.

2024 - 2027 yıllarında görev yapacak yeni Yönetim Kurulu’na Metin Bakkalcı, Şebnem Korur Fincancı, Coşkun Üsterci, Nilgün Toker, Halil İbrahim Vargün, Canan Korkmaz, Ümit Biçer, Saadet Erdem Kalyoncugil ve Murat Aba seçildi. Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı toplantıda Metin Bakkalcı’yı başkan, Coşkun Üsterci’yi genel sekreter, Saadet Erdem Kalyoncugil’i de sayman olarak görevlendirdi.