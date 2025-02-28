Fikir, 1 Mart’ta raflarda

Fikir’i, Türkiye’nin birçok noktasında, Penguen, Kırmızı Kedi, Kitapsan başta olmak üzere tüm kitapevlerinde bulunacak. “Gürültünün Ötesinde, Fikirlerin Işığında” sloganıyla yayın hayatına başlayan basılı Aylık Toplumsal Düşünce Dergisi Fikir, 1 Mart’tan itibaren raflarda yerini alıyor.

Fikir, ilk sayısında kültür ve sanat dünyasından edebiyata, ekonomiden spor, sinema ve siyasete uzanan geniş ve zengin içerikleriyle yaşama dair doğru soruların arayışına çıkıyor, toplumsal sorun ve ihtiyaçların çözümlerini tartışıyor.

Fikir’in ilk sayısında Neşe Özgen, Ahmet Ümit, Fatih Yaşlı, Hacer Foggo, Adora Yağmur, Gündüz Vassaf, Burhanettin Bulut, Akın Olgun, Haluk Şahin, Birol Aydemir, İlhan Döğüş , Feride Eralp ve Ahmet Arslan başta olmak üzere birçok isim fikirleriyle yer alıyor.