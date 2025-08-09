Fikirtepeli artık çile bitsin istiyor

İktidarın rant odaklı kentsel dönüşüm uygulamaları, yurttaşları mağdur etmeyi sürdürüyor. Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen yurttaşlar, konut sahibi olma vaadinin yerine getirilmemesi bir yana, sürecin sonunda borçlandırılıyor. Ne teslimat aşamasında ne de sonrasında muhatap bulamadıklarını söyleyen yurttaşlar tepkili.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe’deki 60 binden fazla kişinin mağdur edildiği kentsel dönüşüm süreci, bunun en büyük örneklerinden biri. Son olarak mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne toplu olarak verdikleri dilekçelerle sorunlarını anlatmak isteyen yurttaşlar, yetkili kimseyle iletişime geçemediklerini söyledi.

Fikirtepe Platformu Başkanı Yasin Bektaş, 1. Etap’ta Fikirtepelilere hakları verilmeden Emlak Konut A.Ş. tarafından satılmaya başlandığını kaydetti. Bektaş şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık evlerimize konmak istiyor. Ellerindeki tapu vatandaşın. Vatandaşın tapusu iş bitene kadar ‘emanet’ olarak onlarda duruyor. Ancak Bakanlığın temsili anahtar teslim yaptığı yerlerde 100 kişiye yakın daire verildi. Emlak Konut, en gözde yerleri seçerek teker teker satıyor. Vatandaşa buraları vermiyor. Bizden onay ve imza da almıyor. Bu teslimatı kabul etmiyoruz. Bize daha önce sunulan sözleşmelerdeki açıklardan faydalanmaya çalışıyorlar. Sakıncalı 7 maddenin de olduğu 20 maddelik sözleşme imzalatılmaya çalışılıyor. Yer teslimine ilişkin Bakanlık vatandaşın aleyhine olan maddelerle dolu sözleşmeyi imzalatmaktan vazgeçmeli. Bizi bu sözleşme detaylarıyla hak sahibi değil borçlu çıkarıyorlar.”

CANAVAR BİNA MODELİ VAR

Bektaş, şöyle devam etti: “Yapılan yerler uçuk fiyatlarda satılıyor. Ne havuzu var ne sosyal donatıları ne de geniş yeşil alanı. Tamamen kâr amacı güdülüyor. Müteahhit %55 ile kâr yaparken Bakanlık %50 ile zarar ettiğini söylüyor ve tüm maliyetleri bize yıkıyor. Her yere bina dikiyorlar. Canavar bina modeliyle iş yapıp bundan kârlı çıkıyorlar. Ayrıca binalarla ilgili güvenlik yok. 1. Etap yüzde 50 kat karşılığı inşaat yapılacağı, yarısının yurttaşa eşit şekilde verileceği Bakanlık tarafından vaat edildi ancak verilen sözler tutulmadı. Başında sözleşme yapmak istedik mevzuat değişecek denildi. Mevzuat değişmedi ama rezerv alan, el koyma, muhtarlıkta askıda kalması ve vatandaşın mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması gibi birçok mağdur edici süreç yaşadık. Ayrıca Bakanlık herhangi bir görüşmede resmi tebligatla yurttaşı çağırmıyor. Biz tüm görüşmelerin resmiyetle gerçekleşmesini istiyoruz. Bu yasal bir haktır.”

Ayrıca yurttaşlar, rezerv yapı alanı olarak belirlenen 2. ve 3. etapların riskli alan olarak belirlendiğini belirterek daha çivi dahi çakılmamasını eleştirdi.