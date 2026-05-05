Fıkra anlattı, gericiler hedef gösterdi: Kayseri konseri iptal edilen Mustafa Keser'den açıklama

Sanatçı Mustafa Keser’in sahnede anlattığı bir fıkra, sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından gerici çevreler tarafından hedef göstermeye dönüştü. Keser’in fıkrada kullandığı “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var” ifadesi nedeniyle AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sanatçının Kayseri’de sahne almasına tepki gösterdi. Tartışmaların ardından Keser’in 15 Mayıs’ta Kayseri’de vermesi planlanan konseri salon yetkilileri tarafından iptal edildi.

AKP Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Keser’i hedef alarak, “Dinimizle alay etmek de Kayseri’ye ve Kayserililere laf söylemek de kimsenin haddi değildir. Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Keser ise söz konusu fıkranın bağlamından koparıldığını belirterek Kayserililere hakaret etmediğini söyledi. Sanatçı, “Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım” dedi.

KESER’DEN ÇOPUROĞLU’NA YANIT: “ÖZÜR DİLENECEK BİR DURUM YOK”

Konserin iptal edilmesine tepki gösteren Keser, açıklamasında özür gerektiren bir durum olmadığını vurguladı. Keser, “Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Keser, kendisini “dini değerlerle alay etmekle” suçlayan Çopuroğlu’nasert sözlerle yanıt verdi. Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah'a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000€ verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım. İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri'de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler. Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra "Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim" diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun. Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla."

MHP’Lİ ERSOY’DAN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Tartışmaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da dahil oldu. Ersoy, Keser’i “soytarılıkla” suçlayarak, “Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan ben de sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur” sözleriyle hedef aldı.

Ersoy, Keser’in AKP’li Çopuroğlu’na yanıt vermesini de “saygısızlık” olarak nitelendirdi.