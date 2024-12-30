Fikri Sağlar'ın annesi toprağa verildi

Eski Kültür Bakanı ve yazarımız Fikri Sağlar’ın annesi İlhan Sağlar'ın (97) cenazesi toprağa verildi.

İlhan Sağlar için Mersin Müftü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, oğlu Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır ve Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, siyaset, iş, spor ve sanat camiasından çok sayıda Mersinli katıldı.

İlhan Sağlar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlhan Sağlar, 1940’lı yıllardan yakın zamana kadar CHP Kadın Kollarında ve yardım derneklerinde aktif görevler almıştı.