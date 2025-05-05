Fikri Sönmez 40’ıncı ölüm yıldönümünde anıldı: Köklerimiz geleceğe ulaşıyor

Haber Merkezi

Ordu Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez ve yol arkadaşları SOL Parti’nin düzenlediği programla ile anıldı.

Fatsa’nın, “Terzi Fikri” lakaplı devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez, 40’ıncı ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Fikri Sönmez için ilk anma töreni Fatsa'nın Kabakdağı Köyü’ndeki mezarı başında yapıldı. SOL Parti tarafından düzenlenen anmaya, Fikri Sönmez’in mücadele arkadaşları ile beraber SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, devrimci hareketin önderlerinden Bülent Forta, BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın da katıldı.

Dün sabah saatlerinde kent merkezinde toplanan kitle, saat 11.00’da Sönmez’in mezarının bulunduğu Kabakdağı Köyü’ne doğru hareket etti. Köy girişinden Sönmez’in mezarına kadar pankartlarla yürüyen kitle sık sık “Fikri Sönmez bu şafaklarda”, “Fatsa Fikri yaşıyor” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında taşınan dövizlerde ise Fatsa’da faşizme karşı mücadelede hayatını kaybeden devrimcilerin resimleri taşındı. Yürüyüşün ardından Sönmez ve yaşamını yitiren devrimciler anısına saygı duruşunda bulundu.

Mezar başında yapılan konuşmalar da Fikri Sönmez ile beraber 28 Ocak’ta yaşamını yitiren Devrimci Yol Karadeniz Bölge Sorumlusu Sedat Göçmen de anıldı.

KURTULUŞUMUZUN TEK YOLU DEVRİMDİR

Sönmez ve Göçmen’in yol arkadaşı Aydın Akyazı, "Fatsa’yı birçok kez anlattık. Üzerine kitaplar yazıldı, okullarda söyleşiler düzenlendi. Biliyoruz ki Fatsa’nın fikri güncelliğini koruyor" dedi. Aydın, "Bugün bir kez daha Fikri abinin huzurunda toplandık. Ama bu sefer Sedat Göçmen’e de Fikri abinin huzurunda sevgilerimizi saygılarımızı yolluyoruz. Bir şeyin altını çizmek isterim. Fikri abi ile Fatsa Devrimci Yol davasında yargılanıyorduk. Bir sabah benim hakkımdaki bir şikâyet üzerine koğuştan alındım. Müşahede odasına götürüldüğümü anladığımda koridordan geçerken olanca sesimle bağırdım; 'Kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir. Günaydın arkadaşlar'. Sedat abi de sonradan 'Hiç bu kadar güzel uyandırılmamıştım' dedi. Onları anarken bir kez daha tekrarlıyorum bu cümlemi kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir. Anılarına saygıyla" ifadelerine yer verdi.

SOL Parti PM Üyesi Pelin Bektaş da "Fikri abiyi anmak, onun nezdinde tüm mücadele arkadaşlarını anmak ne demek olduğunu anlamaya çalışan bir kuşağız biz. Yol arkadaşlarıyla tanışma beraber mücadele etme fırsatımız oldu. Hala bugün Fatsa fikrini, ODTÜ ÖTK’yı tartışabiliyorsak bugün ciddi bir emeğin doğru bir devrimci pratiğin ve okumanın ürünüdür bu.

Bugün de görüyoruz ki 7’den 70’e bir kuşak var burada. Ve 40 yıllık bir devrimci kültüre omuz verenler onun sahipleri var" dedi.

KOPMAZ ZİNCİRİN PARÇALARI

Sönmez’in Fatsa Kabakdağı köyündeki mezarı başında başlayan anma programı, Bolaman Park Restaurant’ta düzenlenen söyleşiyle devam etti. Söyleşide konuşmacılar Fatsa'da yaşadıkları anılardan bahsederek Sönmez ve devrimci yoldaşlarını andı.

“Bir geçmiş, bir gelecek: Karadeniz’de bir yol var” başlıklı anma programında konuşan BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın "Fatsa denilince devrimci bir model akla geliyor. Bu model doğrudan demokratik, halkın kendi iç örgütlemesine dayanıyor. Bu dünyanın da şimdi ihtiyaç duyduğu bir model. Bu model fikrinin Karadeniz bölgesinde çoğalmasında Sedat Göçmen'in de etkisi de çok büyüktür. Bugün sosyalistleri ayağa kaldırmak istiyorsak aynı kodları vermemiz gerekiyor. Yani halkın gerçek sorunlarını görebilmek, sorunları yaşayan insanlara inisiyatif vermek, bunun üzerinden bir siyaset kurmak gerekli. Bunu Karadeniz hala değişik biçimlerde yapmaya çalışıyor. Çevre tahribatına karşı görüyoruz bunu. Ama daha fazla örnek ve çalışmalara ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek pratiklerimiz var. Yarını bugünden kurma fikrini de somutlaştırırsak Fikri Sönmez'ler, Sedat Göçmen'lere ve ölen yoldaşlarımıza borcumuzu öderiz" dedi.

Bolaman Park Restaurant’ta söyleşi yapıldı, Sönmez ve yoldaşları anıldı.

Devrimci hareketin önderlerinden Bülent Forta ise "Türkiye devrimci hareketinde bir dönemi açan ve bugün siyasal çizgimizin teorisini yapan önder olarak belirlediğimiz Mahir Çayan'ın katledildiği yere yakın burası. Bu yüzden bizim için Fatsa köklerimizin can verdiği ama verilen o canlarla birlikte bütün ülkeyi yeniden bir mücadele çizgisine taşıyan bir siyasal hareketin adı. Burada yoldaşlarımızın anması için beraberiz. Fikri Sönmez, THKPC hareketi ile Devrimci Yol hareketini bir birine bağlayan bir zincirin halkasıydı. Sedat Göçmen arkadaşımız bu zincire yeni halkalar ekleyen çok önemli isimlerden birisiydi. Ve bu salondaki arkadaşlarımız da kopmaz bu zincirin bir halkası olarak bugüne kadar geldiler" diye konuştu.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın da "Bizim devrimci olmamızı kolaylaştıran, o tercihi tereddütsüz yapmamızı sağlayan aslında bizden önce bu değerler ve fikirler o kadar güçlüydü ve onların bıraktığı miras o kadar temizdi ki bizim kuşağın devrimcilikten başka bir tercihi yoktu zaten. Büyük bir onurla o bayrağı sahiplendik. O dönemde yoğrulan fikirler 19 Mart sonrası bu ülkenin sokaklarını inmeli aslında. Fikirlerimiz o kadar güçlü, temiz ve aşılamaz ki onlar sokaklarımızda yürüyor. Hiç tanımadığımız gençlerin ağzında onlar yürüyor. Bu memleketin devrimci öğrencilerin sunduğu en berrak fikir yine ÖTK" ifadelerini kullandı.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise "Ben de burada büyüdüm. Bizim mahallemizde de duvarda yıldızlar vardı. 12 Eylül'ün silemediği yıldızlar. Ne anlama geldiğini bilmezdik. Daha sona Devrimci Yol'u tanıyınca anlamını anladık. Aslında hepimiz için bir mücadeleyi seçtik. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı yeni bir ülke, yeni bir dünya umudunun peşinden gittik. Bu hareket bu ülkede milyonlarca insanın hayat çizgisini değiştiren bir hareketti. Bu yüzden bu hareket 50 yıldır ayakta kalabiliyor. Bütün yaşananlardan sonra geldiğimiz yer bu ülke topraklarında silinmeyecek çok güçlü tarihimiz ve köklerimiz var. Biz bunu geleceğe taşıyacağız" dedi.