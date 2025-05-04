Fikri Sönmez 40’ıncı ölüm yıldönümünde Fatsa’da anıldı: "Kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir"

Fatsa’nın, “Terzi Fikri” lakaplı devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez, 40’ıncı ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Fikri Sönmez için ilk anma töreni Fatsa'nın Kabakdağı Köyü’ndeki mezarı başında yapıldı.

SOL Parti tarafından düzenlenen anmaya, Fikri Sönmez’in mücadele arkadaşları ile beraber SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, devrimci hareketin önderlerinden Bülent Forta, BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın da katıldı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde toplanan kitle, saat 11.00’da Sönmez’in mezarının bulunduğu Kabakdağı Köyü’ne doğru hareket etti. Köy girişinden Sönmez’in mezarına kadar pankartlarla yürüyen kitle sık sık “Fikri Sönmez bu şafaklarda”, “Fatsa Fikri yaşıyor” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında taşınan dövizlerde ise Fatsa’da faşizme karşı mücadelede hayatını kaybeden devrimcilerin resimleri taşındı. Yürüyüşün ardından Sönmez ve yaşamını yitiren devrimciler anısına saygı duruşunda bulundu.

Mezar başında yapılan konuşmalar da Fikri Sönmez ile beraber 28 Ocak’ta yaşamını yitiren Devrimci Yol Karadeniz Bölge Sorumlusu Sedat Göçmen de anıldı.

Sönmez ve Göçmen’in yol arkadaşı Aydın Akyazı, "Fatsa’yı birçok kez anlattık. Üzerine kitaplar yazıldı, okullarda söyleşiler düzenlendi. Biliyoruz ki Fatsa’nın fikri güncelliğini koruyor" dedi.

Aydın, "Bugün bir kez daha Fikri abinin huzurunda toplandık. Ama bu sefer Sedat Göçmen’e de Fikri abinin huzurunda sevgilerimizi saygılarımızı yolluyoruz. Bir şeyin altını çizmek isterim. Fikri abi ile Fatsa Devrimci Yol davasında yargılanıyorduk. Bir sabah benim hakkımdaki bir şikâyet üzerine koğuştan alındım. Müşahede odasına götürüldüğümü anladığımda koridordan geçerken olanca sesimle bağırdım; 'Kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir. Günaydın arkadaşlar'. Sedat abi de sonradan 'Hiç bu kadar güzel uyandırılmamıştım' dedi. Onları anarken bir kez daha tekrarlıyorum bu cümlemi kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir. Anılarına saygıyla" ifadelerine yer verdi.

SOL Parti PM Üyesi Pelin Bektaş da "Fikri abiyi anmak, onun nezdinde tüm mücadele arkadaşlarını anmak ne demek olduğunu anlamaya çalışan bir kuşağız biz. Yol arkadaşlarıyla tanışma beraber mücadele etme fırsatımız oldu. Hala bugün Fatsa fikrini, ODTÜ ÖTK’yı tartışabiliyorsak bugün ciddi bir emeğin doğru bir devrimci pratiğin ve okumanın ürünüdür bu.

Bugün de görüyoruz ki 7’den 70’e bir kuşak var burada. Ve 40 yıllık bir devrimci kültüre omuz verenler onun sahipleri var" dedi.

Konuşmaların ardından anma sloganlar eşliğinde sona erdi.