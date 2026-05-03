Fikri Sönmez, 41’inci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Fatsa’nın, “Terzi Fikri” lakaplı devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez, 41’inci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Kent merkezinde toplanan kitle, Sönmez’in mezarının bulunduğu Kabakdağı Köyü’ne doğru hareket etti. Köy girişinden Sönmez’in mezarına kadar pankartlarla yürüyen kitle sık sık “Fikri Sönmez bu şafaklarda”, “Fatsa Fikri yaşıyor” sloganları attı. Sönmez'in belediye başkanlığı döneminde Fatsa'da mücadelenin önde gelen isimlerinden olan Ayşe Makar da mezarı başında anıldı.

Yoğun yağış altında yapılan anmada Ayşe Makar için "Kadınların örgütlensesinde büyük çabaları oldu arkadaşımızın. Fatsa dışında da devrimci görevlerini yürüten bir arkadaşımızdı. Ayşe arkadışımızın da bizlerde önemli bir yeri var. Onu da burada saygıyla anrıyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacaktır" denildi.

İSMİ BU ŞAFAKLARDA

Sönmez'in yol arkadaşı Aydın Akyazı, Sönmez'in mezarı başında yaptığı açıklamada ise "Onları unutmadık unutturmayacağız. Onlar bizim kutup yıldızımızdır. Fikri Sönmez bizim önder yoldaşımızdı. Onların katline neden olanlardan kimse anılmıyor ama Sönmez'in adı yıllardır bu şafaklarda. Fikri Sönmez'in adı yaşayan devrimcilerle birlikte yüzlerce yıl yaşayacak. Bu vatana düşmanlar bugün yeniden bizim doğamızı işgal etmek için vahşi madenciliğe girişti. O yüzden diyoruz ki elimizi çabuk tutalım örgütlenelim. Bütün bu harami kitlesini memleketimizden kovalım. Biz yılgınlığa kapılmayacağız. Devrimci Yol'umuzda yürümeye devam edeceğiz. Bütün yoldaşlarımıza sözümüz olsun. Mutlaka başaracağız. Mutlaka bu ülke özgür bir ülke olacak"ifadelerini kullandı.

Fikri Sönmez, 41’inci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı



Sönmez'in yol arkadaşı Aydın Akyazı, Sönmez'in mezarı başında yaptığı açıklamada "Onları unutmadık unutturmayacağız. Onlar bizim kutup yıldızımızdır" dedihttps://t.co/wnSzWGqRmz pic.twitter.com/EZLI4ApqCs — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 3, 2026

Anmada Ahmet Özdemir de bir şiir okudu.