Fildişi Sahili'nin yeni başbakanı Robert Beugre Mambe oldu

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Robert Beugre Mambe'yi yeni başbakan olarak atadı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ay başında görevden alınan Patrick Achi'nin yerine Abidjan Valisi Robert Beugre Mambe'nin atandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı, yeni başbakanının, hükümeti mümkün olan en kısa zamanda kurmasını istedi.

Fildişi Sahili'nde 2025'te cumhurbaşkanı seçimi yapılması planlanıyor, 2020'de yeniden seçilen Ouattara'nın aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.