File derbisinde Karşıyaka ve Göztepe'ye 300'er bilet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off Final Grubu'na kalan İnfo Yatırım Karşıyaka ile Papara Göztepe, Sultanlar Ligi hedefinde perşembe günü birbirleriyle oynayacakları finallerin ilk maçına bileniyor. İzmir'in iki ezeli rakibinin taraftarlarına finallere ev sahipliği yapacak Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu'nda 300'er kişilik tribün kontenjanı ayrıldı. İzmir'in köklü ekipleri kentteki rekabetlerini voleybolda Alanya'daki finallerde sürdürecek. Taraftarlar final maçları için organizasyon hazırlığında. 4 takımlı Final Grubu'nda tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda en çok puan toplayan iki ekip Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

KARŞIYAKA DESTEK ARIYOR, GÖZTEPE 100'ÜNCÜ YILDA KARARLI

Kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte filede 14 yıl sonra Sultanlar Ligi'nin kapısına dayanarak camiaya moral aşılayan Karşıyaka'da voleybol şubesi, "Zübeyde Hanım'ın Kızları için şimdi destek zamanı. Karşıyaka sadece bir semt değil, bir duruş, bir değerler bütünüdür. Haydi Karşıyaka kenetlenme zamanı" diyerek başlattığı destek kampanyasını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı şube yönetimi, Alanya'da kampı sürdüren takıma finaller öncesi prim ödemesi yaparak moral aşılamaya çalışacak. Normal sezonu Karşıyaka'nın önünde lider bitiren, yarı finallerde de 3'te 3 yapan Göztepe ise kuruluşunun 100'üncü yılını 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne çıkarak taçlandırmak istiyor.

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