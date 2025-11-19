File Market önünde hakkını arıyor

Emek Servisi

Tez-Koop-İş sendikasının örgütlenme çalışması yürüttüğü File Market'te sendikalı işçiler işten atıldı. İstanbul Bağcılar'da bulunan File Market Doğanbey şubesinde çalışan sendikalı işçi Kader Kırca'nın iş akdi, "performans düşüklüğü" bahanesiyle sonlandırıldı. Kırca, İş Kanunu'nda "İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarına dayalı fesih" maddesi ile, ahlaksızlık suçlamasıyla, "görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etme" bahanesiyle istifaya zorlandı. Kırca'nın kıdem tazminatı da bu şekilde gasp edildi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Üyemiz sendikal faaliyetler yürüttüğü için fişlendi" denildi. İşten çıkartılan Kader Kırca, "6 yıldır çalıştığım File Market'ten performans düşüklüğü nedeniyle çıkarıldım. Beni istifaya zorladılar. Tüm haklarımı talep edeceğim" diyerek market önünde eylem yaptı.

Sendika açıklamasında patrona şöyle seslendi: "Ülke çapında tüm mağazalarda File Market çalışanlarının sendika ve toplu iş sözleşmesi talebinin güçlenmesiyle birlikte şirket yönetiminin işçi ve sendika karşıtı tutumu aleni bir baskı ve suç politikasına dönüştü. File Market patron ve yönetimi, sendikal faaliyeti engellemek ve işçilere gözdağı vermek için türlü yalan ve tehditlerle birçok suça imza attı. Baskı ve işten çıkarma tehdidi ile sendika üyelerimizi tespit etmek ve fişlemek, çalışanların e-devletini ve sendika üyeliklerini kontrol etmek, sendika üyelerini istifaya zorlamak, işe girişlerde sendika üyeliğini sorgulamak, çalışanların mola saatlerindeki özgürlüklerini kısıtlamak, sendikacılarla görüşmeyi ve sendikaya üye olmayı 'yasak' olarak lanse etmek gibi Anayasa ve yasalara aykırı aleni suçlar işledi. File Marketler yönetimini ve yöneticilerini uyarıyoruz. Suç işliyorsunuz. Derhal yaptığınız kanunsuz davranışlardan vazgeçin ve üyelerimizin haklarını geri verin!"