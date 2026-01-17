Filede derbi heyecanı
Sultanlar Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak. VakıfBank, yarın Eczacıbaşı'nı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, yarın Eczacıbaşı'nı konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Geride kalan haftalarda oynadığı 15 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı-siyahlı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.
Eczacıbaşı ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak haftaya 3. basamakta girdi.
Ligdeki son maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerken Eczacıbaşı da evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.