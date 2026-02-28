Filede derbi heyecanı yaşanacak
Sultanlar Ligi’nin 24'üncü haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Burhan Felek’te kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Spor Servisi
Sultanlar Ligi’nin 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayımlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 23. haftasında sahasında Zeren Spor’u 3-1 mağlup ederek haftaya moralli girdi. Beşiktaş ise geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı deplasmanında 3-0’lık mağlubiyet yaşadı.