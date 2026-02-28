Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Filede derbi heyecanı yaşanacak

Sultanlar Ligi’nin 24'üncü haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Burhan Felek’te kozlarını paylaşacak.

Spor
  • 28.02.2026 10:34
  • Giriş: 28.02.2026 10:34
  • Güncelleme: 28.02.2026 10:36
Kaynak: Spor Servisi
Filede derbi heyecanı yaşanacak
AA

Sultanlar Ligi’nin 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 23. haftasında sahasında Zeren Spor’u 3-1 mağlup ederek haftaya moralli girdi. Beşiktaş ise geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı deplasmanında 3-0’lık mağlubiyet yaşadı.

BirGün'e Abone Ol