Filede dev derbi: Fenerbahçe, VakıfBank'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında yarın VakıfBank’ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor'da naklen yayımlanacak. Karşılaşma, ligin zirvesini yakından ilgilendiriyor.

Ligde geride kalan dokuz haftada iki ekip de yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe ve VakıfBank oynadıkları dokuz karşılaşmayı da kazanarak namağlup unvanlarını korudu.

Puan durumunda VakıfBank liderlik koltuğunda, Fenerbahçe ise ikinci. Bu nedenle yarın oynanacak maç, zirve yarışındaki dengeler açısından büyük bir önem taşıyor.

İLK RAUNTU VAKIFBANK KAZANDI

İki takım sezon başında da Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya gelmişti. Beş sete uzayan mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe olmuş ve kupaya uzanmıştı.

Bu karşılaşma, ligde oynanacak randevu öncesinde iki takım arasındaki rekabeti daha da öne çıkardı.

Namağlup iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede ortaya çıkacak sonuç, hem puan tablosunun zirvesini hem de sezonun geri kalan sürecine yönelik dengeleri belirleyecek önemli göstergelerden biri olacak.