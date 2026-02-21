Giriş / Abone Ol
Sultanlar Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. VakıfBank evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

Spor
  • 21.02.2026 10:15
Kaynak: Spor Servisi
Filede dev karşılaşma
AA

Sultanlar Ligi 23'üncü hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank ile bugün karşı karşıya gelecek.

Bugün (21 Şubat Cumartesi) VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta maçında İlbank ile oynadığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı. 22 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe haftaya ikinci, 21 galibiyeti bulunan VakıfBank ise lider olarak girdi.

