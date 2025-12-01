Filede devler sahne alıyor

Ülke voleybolunun iki güçlü temsilcisi VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarına yarın çıkıyor. Her iki ekip de ilk karşılaşmalarında elde ettikleri net galibiyetlerin ardından deplasmanda önemli sınavlar verecek.

A Grubu’nda yer alan VakıfBank, ikinci hafta mücadelesinde Romanya’da CS Volei Alba Blaj ile karşı karşıya gelecek. Polivalenta Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı maç TSİ 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmada Sırbistan’dan Igor Schimpl ile Macaristan’dan Gyula Tillmann hakem olarak görev alacak. Sarı-siyahlılar, organizasyondaki ilk maçında Fransa temsilcisi Volero Le Cannet’i 3-0 mağlup ederek gruba güçlü bir giriş yapmıştı.

ECZACIBAŞI, YUNANİSTAN DEPLASMANINDA

C Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Melina Merkouri Rentis Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

Mücadelenin hakemleri Bulgaristan’dan Dobromir Dobrev ve Polonya’dan Maciej Twardowski olacak. Turuncu-beyazlılar, ilk hafta Sırbistan temsilcisi OK Zeleznicar’ı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmişti.