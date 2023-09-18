Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 30 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nin hazırlıklarına başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde gerçekleşen antrenmanı ziyaret etti. Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda dizinden sakatlığı bulunan Efe Bayram ve omzundaki sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Burutay Subaşı kadroda yer almadı.

Millilerin olimpiyat elemeleri kadrosunda şu isimler var:

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç, Yunus Emre Tayaz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar