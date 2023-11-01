Filenin efeleri set vermeden kazandı

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Kemal Paşa 1881 Spor’u 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 2. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 3’üncü haftasında Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda Kemal Paşa 1881 Spor’u konuk etti.

Karşılaşmayı siyah inciler 3-0’lık skorla kazandı. Maça iyi başlayan filenin efeleri ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette 25-14 üstünlük yakalayan ve 2-0 öne geçen Siyah İnciler, son seti ise 25-12 kazandı ve fileden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Siyah-beyazlılar ligin 4’üncü haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sarayköy Cavidilspor’a konuk olacak.