Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tie-break setine giden maçta Çin'e 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 3. haftasında Çin ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 2-0 öne geçmesine rağmen Çin mücadeleyi bırakmadı ve maçı Tie-break setine götürdü.

A Milliler, karar setinde karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Türkiye, ilk iki seti 25-21 ve 25-17'lik skorlarla alırken Çin, 25-21, 25-23 ve 15-13'lük setlerle maçı kazandı.