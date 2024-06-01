Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-1

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.

SIRADAKİ RAKİP G.KORE

Kırmızı-beyazlılar, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında bugün TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı. Sultanlar, VNL’nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak. Filenin Sultanları, VNL’nin Antalya’da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.

Takımın başantrenörü Daniele Santarelli, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, "Tekrarlanması gerçekten çok zor bir iş başarıldı. Bu sene çok çok daha zor olacak. Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız. Çok iyi oyuncularım var, çok iyi bir teknik ekibim var. İşimi yapmak için doğru yerdeyim. Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.