Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde tekrar finallerde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi. Milli takım, Hong Kong'da yapılan üçüncü etapta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek 8. galibiyetini elde etti ve puanını 24'e yükseltti

Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.