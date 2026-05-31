Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Brezilya etabındaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edeceği oyuncular, organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da oynarken 2. etap maçları Ankara'nın ev sahipliğinde, Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

MAÇLAR 8-12 TEMMUZ'DA

Kadınlar 2026 VNL'nin 3. etap maçları 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynanacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz