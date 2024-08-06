Filenin Sultanları'nın yarı final maçı ne zaman?

Çin’i yenerek adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nın yarı final maçı ne zaman? Türkiye Kadın voleybol takımının yarı final rakibi kim? Detaylar belli olmaya başladı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin’i 3-2’lik set skoruyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye’nin yarı final maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde kiminle mücadele edecek? Bu soruların yanıtı da belli olmaya başladı.

TÜRKİYE’NİN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Çin’i mağlup etmesinin ardından Filenin Sultanları, yarı final karşılaşmasını 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadınlar voleybolda Yarı Final müsabakaları henüz devam ettiğinden dolayı yarı final karşılaşmasının saati henüz netlik kazanmadı. Netleştiğinde haberimizde yer alacak.

TÜRKİYE’NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibini, bugün saat 22.00’de oynanacak olan İtalya-Sırbistan karşılaşmasının sonucu belirleyecek.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, 362.15 puanla dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. Birinci sırada ise 415.22 puanla İtalya yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN VOLEYBOL OLİMPİYAT KARNESİ

Filenin Sultanları 2012, 2020 ve 2024 yıllarında olimpiyatlara katılma başarısı gösterirken, en iyi derecesi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda beşinci sırada yer alması oldu.