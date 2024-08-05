Filenin Sultanları Olimpiyat Maçları | Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla sürerken yurttaşlar Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi araştırması yaparak Ulusal Kadın Voleybol takımımızın fikstürünü öğrenmeye çalışıyor. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından Çeyrek Final için Çin ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

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