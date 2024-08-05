Filenin Sultanları Olimpiyat Maçları | Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla sürerken yurttaşlar Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi araştırması yaparak Ulusal Kadın Voleybol takımımızın fikstürünü öğrenmeye çalışıyor. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından Çeyrek Final için Çin ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın Voleybol takımımızın C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından Çeyrek Final maçı için Çin Halk Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final maçına çıkacak olan Filenin Sultanları için yurttaşlar Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmasını yapıyor. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları kapsamında Çin'le Çeyrek final maçı oynayacak. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları 33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında mücadele ettiği C grubunda Çin Halk Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Çin maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da gerçekleşecek.
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
2024 Olimpiyatları ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti maçı TRT Spor kanalı üzerinden 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da naklen yayınlanacak.
Filenin Sultanları Oyuncu Kadrosu
Filenin Sultanları'nın 33. Paris Yaz Olimpiyatları'na katılacağı Türkiye Ulusal Voleybol Takımı oyuncu kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekilde:
- Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
- Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
- Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
- Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
- Libero: Gizem Örge
- +1 Oyuncu: Beyza Arıcı