Filenin Sultanları Olimpiyat Maçları | Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla sürerken yurttaşlar Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi araştırması yaparak Ulusal Kadın Voleybol takımımızın fikstürünü öğrenmeye çalışıyor. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmesinin ardından sıra Dominik Cumhuriyeti maçına geldi. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın Voleybol takımımızın Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesinin ardından sıra Dominik Cumhuriyeti maçına geldi. C Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan Filenin Sultanları için yurttaşlar Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmasını yapıyor. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları kapsamında Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında mücadele ettiği C grubunda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2024 Olimpiyatları ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor kanalı üzerinden 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları Oyuncu Kadrosu

Filenin Sultanları'nın 33. Paris Yaz Olimpiyatları'na katılacağı oyuncu kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekilde: