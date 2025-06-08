Filenin Sultanları Pekin'de Millet Ligi Çin etabında dörtte dört yaptı
Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, VNL’in ilk haftasının son maçında Çin’i 3-2 mağlup etti.
(ANKARA) - Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, VNL’in ilk haftasının son maçında Çin’i 3-2 mağlup etti.
2025 Voleybol Milletler Ligi kapsamında ilk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0 ve üçüncü maçta Polonya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları ligin dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, VNL’in ilk haftasının son maçında Çin’i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk seti 25- 19 Çin, ikinci seti 20-25 Türkiye, üçüncü seti 31-29 Çin, dördüncü seti 16-28 Türkiye aldı. Final setini Türkiye 15-12 kazandı. Filenin Sultanları, puanını 10'a çıkardı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak. Milliler, İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.