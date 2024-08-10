Filenin Sultanları Üçüncülük Maçı | Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sona gelinirken yurttaşlar Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi araştırması yaparak Ulusal Kadın Voleybol takımımızın fikstürünü öğrenmeye çalışıyor. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından üçüncülük maçı için Brezilya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın Voleybol takımımızın C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından üçüncülük maçı için Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmemizin ardından üçüncülük maçına çıkacak olan Filenin Sultanları için yurttaşlar Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmasını yapıyor. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları kapsamında Brezilya'yla üçüncülük maçı oynayacak. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları 33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında üçüncülük maçı için Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'ta gerçekleşecek.
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
2024 Olimpiyatları ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Türkiye Brezilya maçı TRT Spor kanalı üzerinden 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te naklen yayınlanacak.
Filenin Sultanları Oyuncu Kadrosu
Filenin Sultanları'nın 33. Paris Yaz Olimpiyatları'na katıldığı Türkiye Ulusal Voleybol Takımı oyuncu kadrosu açıklandı. Üçüncülük maçı için Brezilya karşısına çıkacak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekilde:
- Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
- Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
- Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
- Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
- Libero: Gizem Örge
- +1 Oyuncu: Beyza Arıcı