Filenin Sultanları Üçüncülük Maçı | Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın Voleybol takımımızın C Grubunu lider olarak tamamlamasının ardından üçüncülük maçı için Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmemizin ardından üçüncülük maçına çıkacak olan Filenin Sultanları için yurttaşlar Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmasını yapıyor. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları kapsamında Brezilya'yla üçüncülük maçı oynayacak. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında üçüncülük maçı için Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'ta gerçekleşecek.

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2024 Olimpiyatları ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Türkiye Brezilya maçı TRT Spor kanalı üzerinden 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları Oyuncu Kadrosu

Filenin Sultanları'nın 33. Paris Yaz Olimpiyatları'na katıldığı Türkiye Ulusal Voleybol Takımı oyuncu kadrosu açıklandı. Üçüncülük maçı için Brezilya karşısına çıkacak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekilde: