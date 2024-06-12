‘Filenin Sultanları’nın ilk 8 hedefinde rakip Tayland

Spor Servisi

Dünya 1 numarası, son Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk maçına Tayland karşısına çıkıyor. Karşılaşma bugün TSİ 12.00'da.

Milliler, bu etapta Tayland maçının ardından sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları şu ana kadar Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 5'inci sırada yer aldı. Milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Filenin Sultanları, Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi mağlup ederken; Japonya ve İtalya karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, Milletler Ligi'nin son oynanan ABD etabındaki 4 maçında da galip ayrıldı.

KADRO BELİRLENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tedavisi devam eden Zehra Güneş, Tayland karşısında kadroda yer almadı. VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.