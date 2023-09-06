Filenin Sultanları’nın Kaptanı Fethiye’de

Avrupa Şampiyonu, Milli Takım Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Fethiye’de bir restoranın konuğu oldu.

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem, Fethiye’de bir restoranın konuğu oldu.

İşletme sahipleri Taner Aydın ve Mustafa Cihan Çakır’ın organize ettiği özel davete, Eda Erdem Dündar ailesi ve yakın dostları ile katıldı.

Restoran’da bulunan misafirlerde Türk bayrakları ile karşılamaya eşlik ederek, coşkulu bir gece düzenledi.

Coşkulu karşılama sonrası herkese teşekkür eden Kaptan Eda, bunun daha başlangıç olduğunu, daha büyük başarılar elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.