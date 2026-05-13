Filenin Sultanları’nın VNL geniş kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele edecek Türkiye kadın millî voleybol takımı’nın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

Turnuvanın ikinci etap karşılaşmaları 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, üç etap üzerinden düzenlenecek organizasyonun ilk ayağında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Brasilia kentinde, üçüncü ayağında ise 8-12 Temmuz’da Japonya’nın Kansai bölgesinde sahaya çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makao kentinde düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018’den bu yana düzenlenen organizasyonda 2018’de ikincilik, 2021’de üçüncülük, 2019 ve 2022’de dördüncülük elde etmiş, 2023 yılında ise şampiyonluğa ulaşmıştı.

VNL GENİŞ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz