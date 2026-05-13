Filenin Sultanları’nın VNL geniş kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci etap maçlarında Ankara’da taraftarının önüne çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele edecek Türkiye kadın millî voleybol takımı’nın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
Turnuvanın ikinci etap karşılaşmaları 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, üç etap üzerinden düzenlenecek organizasyonun ilk ayağında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Brasilia kentinde, üçüncü ayağında ise 8-12 Temmuz’da Japonya’nın Kansai bölgesinde sahaya çıkacak.
Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makao kentinde düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018’den bu yana düzenlenen organizasyonda 2018’de ikincilik, 2021’de üçüncülük, 2019 ve 2022’de dördüncülük elde etmiş, 2023 yılında ise şampiyonluğa ulaşmıştı.
VNL GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz