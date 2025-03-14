Filhakika ne demek? Filhakika kelimesinin kökeni nedir?

Filhakika, Türkçede “gerçekten, aslında, doğrusu” anlamına gelen eski ve edebi bir kelimedir.

Bu kelime, bir düşünceyi veya durumu pekiştirmek ve vurgulamak için kullanılır.

Filhakika ne demek? sorusuna yanıt olarak, bir olayın veya durumun kesinliğini ve doğruluğunu ifade eden bir kelime olduğu söylenebilir.

FİLHAKİKA NERELERDE KULLANILIR?

Osmanlı Türkçesinden günümüze kadar gelen filhakika kelimesi, özellikle eski metinlerde, şiirlerde ve resmi yazışmalarda sıkça yer alır.

Divan edebiyatında ve klasik eserlerde "filhakika" kelimesi, anlatımı güçlendirmek için kullanılan önemli bir bağlaçtır.

FİLHAKİKA KELİMESİNİN KÖKENİ

Filhakika hangi dillerden türemiştir? sorusunun yanıtı ise, bu kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Osmanlı döneminden beri kullanıldığıdır.

Filhakika, bir konuşmada ya da yazıda, önce söylenenleri desteklemek amacıyla cümle başında veya ortasında kullanılabilir.

Günümüzde, daha çok edebi eserlerde, akademik metinlerde ve resmi yazışmalarda kullanılmaktadır.

Filhakika kelimesi, modern Türkçede nadiren tercih edilse de, anlatımı zenginleştiren bir ifade olarak hâlâ varlığını sürdürmektedir.

Edebiyatta ve tarihi metinlerde sıkça rastlanan filhakika, bir konunun doğruluğunu ve kesinliğini vurgulamak için kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.