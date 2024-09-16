Filidea Tekstil’de direniş 100 günü tamamladı

Emek Servisi

Denizli’deki Filidea Tekstil’de Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’na (TEKSİF) üye olmalarının ardından işten çıkarılan iki işçinin başlattığı direniş 100’üncü gününü geride bıraktı. Evrensel’de yer alan habere göre Denizli Emek ve Demokrasi Platformu, direnişin 100’üncü gününde işçileri ziyaret etti.

Ziyarette 100’üncü gün pastası kesildi. Platform adına konuşma yapan KESK Denizli Şubeler Platformu Sözcüsü Selçuk Göçer, daima işçilerin yanında olduklarını vurguladı. TEKSİF Örgütlenme Uzmanı Ali Bayram ise Denizli’de tekstil iş kolundaki sendikasızlık ve sömürüye dikkat çekti. Direniş sürecine dair konuşan Bayram, “Sermaye bu bölgede kendisine bir gül bahçesi yaratmış. Denizli’de 65 bin tekstil işçisinin hiçbir iş güvencesi ve garantisi yok. Burada sendika düşmanlığı yapılıyor. Sonuç alana kadar yılmayacağız” dedi.