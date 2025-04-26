Filip Kostic cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kanat oyuncusu önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak derbi maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya konuk olurken maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Filip Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Kostic, gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Beşiktaş müsabakasında cezalı duruma düştü.

32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Samsunspor, Konyaspor ile ligin ikinci yarısındaki Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü.

Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla bu sezon 23 lig maçında görev aldı.