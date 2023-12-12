Filipinler, Çin büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Filipinler, Çin Büyükelçisi Huang Xilian’ı Güney Çin Denizi’ndeki eylemleri nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Güney Çin Denizi’nde Filipinler ve Çin arasında tansiyon yine yükseldi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, hafta sonu Güney Çin Denizi’nde art arda yaşanan tacizleri protesto etmek amacıyla Çin’in Manila Büyükelçisi Huang Xilian’ı bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Manila, Çin’den gemilerine Filipinler gemilerine karşı yasa dışı eylemler ve tehlikeli manevralarına son vermesi konusunda talimat vermesini istedi.

"Çin gemilerinin Filipinler’in münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri yasa dışıdır ve seyrüsefer haklarını ihlal etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, Çin’in balıkçılara yakıt ve yiyecek göndermek üzere yola çıkan 3 gemiye tazyikli su ile müdahale etmesi kınandı. Çin’in Manila Büyükelçiliği ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.